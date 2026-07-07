Romario demolisce Ancelotti: "Vorrei capire che c*o voleva fare quando ha messo Ederson"

L'ex fuoriclasse verdeoro torna sul fallimento del Brasile, attacca il ct per i cambi e riserva pesanti critiche anche a Endrick e Vinicius

A Romario TV, l'ex stella del Barcellona si è scagliato duramente contro Endrick, Vinicius Jr e proprio contro il commissario tecnico.

ENDRICK

Il primo bersaglio è proprio il giovane attaccante del Real Madrid Endrick, che ha fallito una chiara occasione a tu per tu con il portiere della norvegese Nyland:

"Se ti trovi lì, hai la responsabilità di fare goal: non ci sono scuse. La colpa del goal sbagliato da Endrick è stata di Endrick stesso. Quando arrivi lì devi concentrarti per fare goal, perché è la palla decisiva, quella che decide una partita. Mi piace, penso che sarà un giocatore che ci regalerà grandi gioie, ma ieri (si riferisce a domenica, ndr) è stato pessimo".

VINICIUS JR

Non viene risparmiato nemmeno Vinicius Jr, che non ha calciato il rigore lasciandolo a a Bruno Guimaraes, che poi ha sbagliato dal dischetto. Romario commenta:

"Ho sentito e letto, riguardo al rigore, che Bruno Guimaraes era andato meglio di lui e che Bruno calcia i rigori meglio, motivo per cui l'ordine era che calciasse lui. Tutto fantastico, bellissimo, ha rispettato le consegne dell'allenatore. Ma se sei il numero 7 della Nazionale in quel momento devi andare lì, prendere il pallone e dire: 'Calcio io'".

ANCELOTTI

Durissimo infine il commento su Carlo Ancelotti, che finisce sotto accusa in particolare per la gestione di Ederson, prossimo a passare dall'Atalanta al Manchester United. Romario critica la convocazione e poi l'ingresso in campo contro la Norvegia:

"Toglie Bruno Guimaraes e inserisce Ederson per fare cosa? Vorrei capire che c***o voleva fare in quel momento. Non abbiamo un terzino perché non lo ha convocato. C'era un terzino, si è fatto male e lui ha convocato un difensore centrale. Ha convocato Wesley, si è infortunato, e avrebbe dovuto portarne un altro. Lo so che non ci sono terzini, ma c'è sicuramente qualcuno meglio di Ederson per giocare sulla fascia".

Lo riporta calciomercato.com