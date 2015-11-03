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Notizie Norvegia Fiorentina

Sabatini: "Pioli non è più l'allenatore che Firenze ha conosciuto, è stata una grande delusione in tutto"

17 novembre 2025 13:40

Caressa tuona: "La peggior partita degli ultimi 25 anni, Spalletti è in confusione e non è adatto"

07 giugno 2025 17:17

Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità

06 giugno 2025 23:44

"Devo parlare con Gravina, qualcosa è successo". Spalletti all'angolo, aria di dimissioni?

06 giugno 2025 23:21

Italia senza capo ne coda umiliata anche in Norvegia. Spalletti fa rimpiangere Mancini

06 giugno 2025 22:57

Kean lascia il ritiro della nazionale per un risentimento muscolare alla coscia destra, salta la Norvegia

05 giugno 2025 10:44

Nazionale, rivoluzione viola in vista: oltre a Kean anche Ranieri verso una maglia da titolare

03 giugno 2025 22:41

Sassuolo bottega delle occasioni, idea Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina

12 giugno 2024 22:27

Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"

15 novembre 2017 18:54

Zekhnini: "Precampionato importante per me. Nazionale? Non ho ancora deciso tra Norvegia e Marocco"

19 agosto 2017 15:01

Sky Sport conferma, Zekhnini sarà della Fiorentina per 1,5 milioni. Al calciatore contratto di cinque anni

12 luglio 2017 15:54

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