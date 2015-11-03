Notizie Norvegia Fiorentina

Sabatini: "Pioli non è più l'allenatore che Firenze ha conosciuto, è stata una grande delusione in tutto"
17 novembre 2025 13:40
Caressa tuona: "La peggior partita degli ultimi 25 anni, Spalletti è in confusione e non è adatto"
07 giugno 2025 17:17
Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità
06 giugno 2025 23:44
"Devo parlare con Gravina, qualcosa è successo". Spalletti all'angolo, aria di dimissioni?
06 giugno 2025 23:21
Italia senza capo ne coda umiliata anche in Norvegia. Spalletti fa rimpiangere Mancini
06 giugno 2025 22:57
Kean lascia il ritiro della nazionale per un risentimento muscolare alla coscia destra, salta la Norvegia
05 giugno 2025 10:44
Nazionale, rivoluzione viola in vista: oltre a Kean anche Ranieri verso una maglia da titolare
03 giugno 2025 22:41
Sassuolo bottega delle occasioni, idea Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina
12 giugno 2024 22:27
Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"
15 novembre 2017 18:54
Zekhnini: "Precampionato importante per me. Nazionale? Non ho ancora deciso tra Norvegia e Marocco"
19 agosto 2017 15:01
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