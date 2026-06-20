Thorstvedt 'dribbla' la "Fiorentina" e omaggia Grosso: "Abbiamo perso un grande allenatore"

Il norvegese rinvia ogni discorso sul futuro dopo il Mondiale, ringrazia il Sassuolo per la crescita degli ultimi quattro anni e augura il meglio al tecnico passato in viola

Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, già dallo scorso calciomercato di gennaio è un profilo accostato alla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. L’accostamento ai toscani è peraltro una delle domande che sono state poste al norvegese, nell’intervista delle scorse ore: "In questo momento penso soltanto al Mondiale. Per tutto il resto ci sarà tempo più avanti. Devo molto al Sassuolo. Sono lì da quattro anni ormai e oggi sono un giocatore molto più forte rispetto a quando sono arrivato. Per questo posso soltanto ringraziare".

Chi invece ha già lasciato il Sassuolo per la Fiorentina è il suo per ora ex allenatore Grosso, del quale Thorstvedt parla in questi termini: "Gli mando un grande in bocca al lupo. Abbiamo perso un allenatore molto bravo, ma allo stesso tempo ne è arrivato un altro di valore". Al suo posto ora c’è Aquilani, e il norvegese spende qualche parola pure per lui: "Non ci ho ancora parlato, lo farò quando torno. Spero faccia un ottimo lavoro e ci si possa togliere delle soddisfazioni".

Lo riporta tuttomercatoweb.com