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Notizie Thorrstvedt Fiorentina
Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"
03 febbraio 2026 13:36
La Fiorentina lo voleva, ma poi è rimasto al Sassuolo. Adesso Thorstvedt potrebbe finire al Cagliari
22 agosto 2024 13:48
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