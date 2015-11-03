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Notizie Thorrstvedt Fiorentina

Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"

03 febbraio 2026 13:36

La Fiorentina lo voleva, ma poi è rimasto al Sassuolo. Adesso Thorstvedt potrebbe finire al Cagliari

22 agosto 2024 13:48

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