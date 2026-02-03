Carnevali: “Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi”

A TMW Radio l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di alcune operazioni legate alla Fiorentina: “Nzola lo volevamo da tempo e siamo contenti di averlo preso perché già ai tempi dello Spezia lo avevamo cercato. Si deve inserire in questo nuovo contesto e speriamo che possa aiutarci in fase realizzativa.”

Su Thorstvedt: “Non c’è accordo con il suo procuratore per il rinnovo e siamo fermi, non abbiamo ricevuto offerte da nessuno per lui tantomeno dalla Fiorentina poi comunque non dobbiamo essere sempre noi a far felici gli altri. Se vuole restare, per noi non c’è problema.”