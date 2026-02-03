3 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:52

Carnevali: “Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi”

Calciomercato

Mirko Carmignani

di

L'amministratore delegato del Sassuolo ha dichiarato di non aver ricevuto le offerte per il centrocampista norvegese

A TMW Radio l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di alcune operazioni legate alla Fiorentina: “Nzola lo volevamo da tempo e siamo contenti di averlo preso perché già ai tempi dello Spezia lo avevamo cercato. Si deve inserire in questo nuovo contesto e speriamo che possa aiutarci in fase realizzativa.”

Su Thorstvedt: “Non c’è accordo con il suo procuratore per il rinnovo e siamo fermi, non abbiamo ricevuto offerte da nessuno per lui tantomeno dalla Fiorentina poi comunque non dobbiamo essere sempre noi a far felici gli altri. Se vuole restare, per noi non c’è problema.”

