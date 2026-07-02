Repubblica rivela: “La Fiorentina proverà l’affondo per Thorstvedt alla fine del Mondiale della Norvegia”

La trattativa con il Sassuolo è ben avviata

Continua ad essere particolarmente caldo in casa Fiorentina il nome di Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Il centrocampista norvegese è in questi giorni impegnato al Mondiale, dove domenica sera sfiderà il Brasile negli ottavi di finale dopo aver superato la Costa d'Avorio per 2-1. «Se mi piace Firenze? No comment – ha detto alla fine match –. In questo momento penso soltanto al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà. Sono ancora un giocatore del Sassuolo e la mia testa è concentrata esclusivamente sul torneo». Il calciatore non si sbilancia, ma la sensazione è che il suo approdo in riva all'Arno sia molto più di una semplice ipotesi.

La trattativa con il Sassuolo è ben avviata: il centrocampista è legato ai neroverdi da un contratto in scadenza nel 2027 e il club emiliano continua a chiedere circa 15 milioni. La Fiorentina punta a chiudere l'operazione a una cifra inferiore, facendo leva sulla durata residua dell'accordo. Il giocatore ha già espresso il proprio gradimento al trasferimento, dove ritroverebbe Fabio Grosso. Paratici e Goretti aspettano intanto che si concluda il percorso della Norvegia al Mondiale: solo allora proveranno ad affondare il colpo decisivo per regalare al tecnico uno dei principali obiettivi di questo inizio di mercato. Lo riporta Repubblica.