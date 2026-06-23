Nazione sicura: “Thorstvedt ha già detto sì alla Fiorentina: Sassuolo in attesa, presto l’offerta viola”

Per la Fiorentina non si tratta di un'operazione in salita

Anche perché Thorstvedt, trattativa a parte, non ci sarebbe per i primi giorni di ritiro. In tal senso molto dipenderà dal cammino della Norvegia al Mondiale. In ogni caso anche il centrocampista del Sassuolo è da settimane nel mirino di Fabio Paratici. Dal club neroverde fanno sapere di essere in attesa della proposta ufficiale della Fiorentina. Che arriverà presto.

Thorstvedt ha già detto sì all'avventura in viola. Fabio Grosso lo ha messo in cima alla lista dei desideri. E per la Fiorentina l'operazione non è in salita, con un solo anno di contratto rimasto al centrocampista con il Sassuolo. Ma fare affari con il club neroverde non è mai semplice. In ogni caso le basi poste sono già piuttosto solide, manca solo la stoccata decisiva di Paratici. Lo riporta La Nazione.