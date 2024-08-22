Labaro Viola

La Fiorentina lo voleva, ma poi è rimasto al Sassuolo. Adesso Thorstvedt potrebbe finire al Cagliari

Da ex obiettivo della Fiorentina, Thorstvedt potrebbe tornare in Serie A: su di lui forte il Cagliari e il Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2024 13:48
La Fiorentina lo voleva, ma poi è rimasto al Sassuolo. Adesso Thorstvedt potrebbe finire al Cagliari -
Calciomercato
Fiorentina
Bologna
Cagliari
Thorrstvedt
Condividi

Si scalda il mercato per Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo e pezzo pregiato della rosa neroverde. Il norvegese negli scorsi giorni è stato sondato con forza dal Bologna, mentre oggi il Cagliari ha chiesto informazioni su di lui, intenzionato a regalare un rinforzo di spessore per il centrocampo a Davide Nicola.

Secondo quanto raccolto da TUTTOmercatoWEB.com, i sardi hanno la possibilità di tentare Carnevali con un paio di contropartite tecniche molto gradite a Fabio Grosso. In primis il centravanti Gianluca Lapadula, obiettivo importante per l'attacco degli emiliani, ma anche il centrocampista Antoine Makoumbou. Entrambi sono entrati da qualche giorno nella lista della spesa del ds Palmieri. Lo scrive TMW.

LE  PAROLE DI MUTU

https://www.labaroviola.com/mutu-ho-due-sogni-legati-alla-fiorentina-amrabat-mi-piace-da-matti-dovrebbe-tenerlo/264976/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok