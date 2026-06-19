Pedullà rivela: "Parma e Fiorentina hanno già parlato di Bernabè, Fazzini, Piccoli e Pellegrino"

Il giornalista - nel corso della live esclusiva su Passione Fiorentina - rivela i contatti tra i due club e fa il punto sui principali nomi seguiti dal mercato viola"

Nel corso della live esclusiva su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato dei rapporti tra Fiorentina e Parma e dei possibili intrecci di mercato che potrebbero coinvolgere diversi profili seguiti dal club viola: "Fiorentina e Parma hanno un grande rapporto visto il duo Cherubini-Paratici e penso che si sono già incontrati per parlare di Bernabè, Piccoli, Fazzini e Pellegrino", ha spiegato il giornalista.

Tra i nomi citati c'è quello di Adrián Bernabè, centrocampista che continua a raccogliere consensi sul mercato: "Bernabè alla Fiorentina piace, su di lui c'è anche il Torino, lui ha rifiutato il rinnovo e vuole andarsene", ha aggiunto Pedullà.

Nella lista dei possibili argomenti di discussione tra i due club figurano anche Fazzini e Piccoli: "Fazzini piace al Parma, anche Piccoli può piacere", ha sottolineato.

Più complessa invece la situazione legata a Mateo Pellegrino, attaccante che sta attirando l'attenzione di diversi club: "Pellegrino costa 25-30 milioni, soprattutto se lo cercano dalla Premier. Piccoli secondo me è in uscita alle condizioni giuste, fatico a pensare a Pellegrino più Kean per come gioca Grosso».

Infine, il giornalista ha confermato l'esistenza di contatti recenti tra le società: "Se Kean va via possono provare a prendere Pellegrino, si sono visti a Palazzo Parigi con il Parma, vediamo se ci saranno sviluppi".

Parole che confermano l'esistenza di dialoghi aperti tra Fiorentina e Parma e che lasciano intravedere possibili sviluppi nelle prossime settimane.