Bucchioni: "Ho sentito tanta filosofia nella conferenza. Avrei preferito la presentazione di un acquisto"

Il commento di Enzo Bucchioni sulla conferenza stampa di Paratici e Ferrari

Intervenuto ai microfoni di RadioBruno, Enzo Bucchioni ha commentato così la conferenza tenutasi questa mattina da Fabio Paratici e Ferrari: "Faccio fatica a trovare una vera notizia, se non concetti già sentiti. Ho percepito soprattutto una grande richiesta di fiducia nei confronti di Paratici, quasi con un atteggiamento da professore: 'fidatevi di me, riporterò la Fiorentina dove merita'", ha osservato il giornalista. "Non mi aspettavo grandi annunci, ma forse un po' più di entusiasmo sì. Dopo una stagione come questa avrei cercato di dare un po' di gas all'ambiente. L'unica vera sorpresa sarebbe stata la presentazione di un primo acquisto. Inoltre l'operazione Grosso era stata impostata già a marzo, non certo a fine campionato"

"Ho sentito molta filosofia in questa conferenza. Io spero soprattutto che la Fiorentina torni a giocare un buon calcio. I risultati non te li garantisce nessuno, ma se costruisci una squadra con identità e carattere hai già fatto un passo importante. Sarebbe qualcosa che Firenze chiede da sette anni". Infine il passaggio sul rapporto tra dirigenza e area sportiva: "Spero che nei giorni trascorsi a New York siano stati fissati paletti chiari sulle competenze. Mi sta bene che Ferrari rappresenti la società, ma dal punto di vista operativo Paratici deve avere carta bianca. Ha un curriculum straordinario e non avrebbe senso limitarne il lavoro. Altrimenti vedo possibili difficoltà in futuro". La conclusione è un auspicio: "Paratici deve rimettere in gioco la Fiorentina e dimostrare ogni giorno che il suo obiettivo è riportarla in alto. Mi auguro che possa confrontarsi direttamente con Joseph Commisso senza dover passare continuamente attraverso altri livelli della società".