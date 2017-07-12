Sky Sport conferma, Zekhnini sarà della Fiorentina per 1,5 milioni. Al calciatore contratto di cinque anni

Il talento classe 98 ormai ad un passo dall'essere ufficialmente un giocatore viola. In settimana già a Firenze e poi in ritiro a Moena

Come riporta Sky Sport sarebbe davvero ad un passo per la Fiorentina il colpo di Rafik Zekhnini, talento norvegese classe 98 che nell'ultima stagione ha giocato nell'Odds. Per il talento scandinavo un contratto di cinque anni e un colpo da 1,5 milioni di euro. Oggi dovrebbe arrivare la fumata bianca e in settimana il giovane calciatore dovrebbe essere già a Firenze