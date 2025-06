Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità

Se il capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha seguito dalla panchina la debacle dell’Italia ad Oslo, sono da registrare due prestazioni convincenti per i giocatori viola protagonisti nelle rispettive selezioni nel cammino verso il Mondiale 2026 e nelle amichevoli internazionali. Marin Pongracic e Albert Gudmundsson rispondono presente.

Inizia con il piede giusto la Croazia, che travolge Gibilterra con un clamoroso 7-0 nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Marin Pongracic parte titolare al centro della difesa e vive una serata tranquilla, senza mai soffrire le (poche) avanzate avversarie. Il centrale viola si fa notare per solidità e pulizia negli interventi, anche se incappa in un’ammonizione evitabile. La sua prestazione, comunque, è più che sufficiente in una gara dominata dai balcanici grazie ai gol di Pasalic, Budimir, Ivanovic (doppietta), Kramaric (doppietta) e Perisic.

Prestazione di spessore anche per Albert Gudmundsson, che guida l’Islanda al successo per 3-1 in amichevole contro la Scozia a Glasgow. Il trequartista viola resta in campo per tutti i 90 minuti e regala calcio di altissima qualità. Dopo il vantaggio scozzese firmato da Souttar, l’Islanda ribalta tutto con Gudjohnsen, un autogol di Ferguson e il sigillo finale di Palsson su assist illuminante proprio di Gudmundsson.