Notizie Islanda Fiorentina

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L'Ucraina batte l'Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina

16 novembre 2025 19:59

Gli attaccanti della Fiorentina brillano in nazionale: in 3 hanno messo insieme 13 gol e 2 assist

16 novembre 2025 12:56

Gudmundsson è un cecchino: 8 gol con 9 tiri in porta e 19 tiri totali, 1 goal o 1 assist ogni 80 minuti

13 novembre 2025 21:04

Gudmundsson male a Firenze ma incanta in Nazionale: "Fate parlare Pioli con il Ct Islandese"

18 ottobre 2025 10:49

Ancora un Super Gudmundsson con l'Islanda. Assist per il gol del 2-2 contro la Francia

13 ottobre 2025 22:38

Nessuno segna più di Kean in Nazionale. 2,07 gol a partita, Haaland secondo, Gudmundsson quarto

12 ottobre 2025 23:34

Lontano da Firenze è un altro Gud! Doppietta in 15 minuti nella sconfitta dell'Islanda contro l'Ucraina

10 ottobre 2025 22:42

Gudmundsson rassicura i tifosi viola: "La caviglia andrà bene, grazie per i messaggi"

06 settembre 2025 17:01

Ct dell’Islanda su Gudmundsson: “Si è storto la caviglia, resta da valutare se sarà pronto per martedì”

06 settembre 2025 08:38

Gudmundsson convocato dall'Islanda, sfiderà la l'Azerbaigian e la Francia di Mbappè

28 agosto 2025 12:03

Gudmundsson ha iniziato le vacanze in Islanda con famiglia e sorelle, celebrando un traguardo storico

13 giugno 2025 17:10

Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità

06 giugno 2025 23:44

Gudmundsson convince e conquista la chiamata della Nazionale islandese: sfiderà Irlanda del Nord e Scozia

23 maggio 2025 14:30

Gudmundsson in campo 90 minuti nella sconfitta dell'Islanda, ha fatto assist al primo pallone toccato

24 marzo 2025 12:30

Fiorentina in Nazionale: Pongracic solo panchina con la Croazia , l'Islanda di Gud perde in Kosovo

20 marzo 2025 23:50

Gudmundsson titolare contro il Kosovo. Il fantasista viola prova a salvare l'Islanda dalla retrocessione

20 marzo 2025 20:12

Gudmundsson torna in Nazionale dopo un anno: convocato per i prossimi impegni contro il Kosovo

12 marzo 2025 16:41

Avv.to Gudmundsson: "Sorpresi dal ricorso del PM, ma restiamo fiduciosi perché Albert è innocente"

05 novembre 2024 22:34

Gudmundsson: "Accusato ingiustamente, è stato un anno duro. Finalmente posso tornare in Nazionale"

16 ottobre 2024 08:42

CT Islanda: "Ha scelto Gudmundsson di non venire in nazionale, aveva bisogno di riprendersi"

14 ottobre 2024 11:29

Gudmundsson adesso tornerà in Nazionale? Prossima sosta l’11 novembre. Il ct islandese ci pensa 

11 ottobre 2024 11:14

Gazzetta: “Gudmundsson è stato assolto. L’accusa potrà fare ricorso entro l’8 novembre”

11 ottobre 2024 09:28

Nazione: “Gudmundsson se verrà condannato rischia fino a 16 anni di carcere”

10 ottobre 2024 09:34

La sentenza sul "caso Gudmundsson" sarà emessa giovedì, la Fiorentina è tranquilla

07 ottobre 2024 22:10

Gudmundsson ancora fuori dai convocati della nazionale islandese, sorride Palladino

02 ottobre 2024 23:08

Oggi l'udienza per Gudmundsson, dalle 9 alle 16. Si parla già di chiudere la pratica con 20 mila euro

12 settembre 2024 08:54

Gudmundsson si allena anche in Islanda. Venerdì rientra a Firenze, in campo già a Bergamo?

11 settembre 2024 23:04

Corriere dello Sport svela: "Gudmundsson salterà tre giorni di allenamento per il processo"

07 settembre 2024 09:46

Il 10 ottobre la sentenza su Gudmundsson. Se ci dovesse essere un ricorso, altra udienza in estate

06 settembre 2024 20:27

Corriere dello Sport: “Gudmundsson vola in Islanda per il processo, è sereno. Ma sarà out con l’Atalanta”

04 settembre 2024 09:03

Al 32' l'Italia Under21 è in vantaggio sull'Islanda. Il goal dell'1-0 è firmato Sottil

16 novembre 2019 20:07

Negli 11 titolari di Italia-Islanda U21 ci sono i due giovani viola Ranieri e Sottil

16 novembre 2019 18:41

Badelj: "Vittoria preziosa, peccato per i nostri tifosi"

13 novembre 2016 15:33

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