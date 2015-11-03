Notizie Islanda Fiorentina

L'Ucraina batte l'Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina
16 novembre 2025 19:59
Gli attaccanti della Fiorentina brillano in nazionale: in 3 hanno messo insieme 13 gol e 2 assist
16 novembre 2025 12:56
Gudmundsson è un cecchino: 8 gol con 9 tiri in porta e 19 tiri totali, 1 goal o 1 assist ogni 80 minuti
13 novembre 2025 21:04
Gudmundsson male a Firenze ma incanta in Nazionale: "Fate parlare Pioli con il Ct Islandese"
18 ottobre 2025 10:49
Ancora un Super Gudmundsson con l'Islanda. Assist per il gol del 2-2 contro la Francia
13 ottobre 2025 22:38
Nessuno segna più di Kean in Nazionale. 2,07 gol a partita, Haaland secondo, Gudmundsson quarto
12 ottobre 2025 23:34
Lontano da Firenze è un altro Gud! Doppietta in 15 minuti nella sconfitta dell'Islanda contro l'Ucraina
10 ottobre 2025 22:42
Gudmundsson rassicura i tifosi viola: "La caviglia andrà bene, grazie per i messaggi"
06 settembre 2025 17:01
Ct dell’Islanda su Gudmundsson: “Si è storto la caviglia, resta da valutare se sarà pronto per martedì”
06 settembre 2025 08:38
Gudmundsson convocato dall'Islanda, sfiderà la l'Azerbaigian e la Francia di Mbappè
28 agosto 2025 12:03
Gudmundsson ha iniziato le vacanze in Islanda con famiglia e sorelle, celebrando un traguardo storico
13 giugno 2025 17:10
Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità
06 giugno 2025 23:44
Gudmundsson convince e conquista la chiamata della Nazionale islandese: sfiderà Irlanda del Nord e Scozia
23 maggio 2025 14:30
Gudmundsson in campo 90 minuti nella sconfitta dell'Islanda, ha fatto assist al primo pallone toccato
24 marzo 2025 12:30
Fiorentina in Nazionale: Pongracic solo panchina con la Croazia , l'Islanda di Gud perde in Kosovo
20 marzo 2025 23:50
Gudmundsson titolare contro il Kosovo. Il fantasista viola prova a salvare l'Islanda dalla retrocessione
20 marzo 2025 20:12
Gudmundsson torna in Nazionale dopo un anno: convocato per i prossimi impegni contro il Kosovo
12 marzo 2025 16:41
Avv.to Gudmundsson: "Sorpresi dal ricorso del PM, ma restiamo fiduciosi perché Albert è innocente"
05 novembre 2024 22:34
Gudmundsson: "Accusato ingiustamente, è stato un anno duro. Finalmente posso tornare in Nazionale"
16 ottobre 2024 08:42
CT Islanda: "Ha scelto Gudmundsson di non venire in nazionale, aveva bisogno di riprendersi"
14 ottobre 2024 11:29
Gudmundsson adesso tornerà in Nazionale? Prossima sosta l’11 novembre. Il ct islandese ci pensa
11 ottobre 2024 11:14
Gazzetta: “Gudmundsson è stato assolto. L’accusa potrà fare ricorso entro l’8 novembre”
11 ottobre 2024 09:28
Nazione: “Gudmundsson se verrà condannato rischia fino a 16 anni di carcere”
10 ottobre 2024 09:34
La sentenza sul "caso Gudmundsson" sarà emessa giovedì, la Fiorentina è tranquilla
07 ottobre 2024 22:10
Gudmundsson ancora fuori dai convocati della nazionale islandese, sorride Palladino
02 ottobre 2024 23:08
Oggi l'udienza per Gudmundsson, dalle 9 alle 16. Si parla già di chiudere la pratica con 20 mila euro
12 settembre 2024 08:54
Gudmundsson si allena anche in Islanda. Venerdì rientra a Firenze, in campo già a Bergamo?
11 settembre 2024 23:04
Corriere dello Sport svela: "Gudmundsson salterà tre giorni di allenamento per il processo"
07 settembre 2024 09:46
Il 10 ottobre la sentenza su Gudmundsson. Se ci dovesse essere un ricorso, altra udienza in estate
06 settembre 2024 20:27
Corriere dello Sport: “Gudmundsson vola in Islanda per il processo, è sereno. Ma sarà out con l’Atalanta”
04 settembre 2024 09:03
Al 32' l'Italia Under21 è in vantaggio sull'Islanda. Il goal dell'1-0 è firmato Sottil
16 novembre 2019 20:07
Negli 11 titolari di Italia-Islanda U21 ci sono i due giovani viola Ranieri e Sottil
16 novembre 2019 18:41
Badelj: "Vittoria preziosa, peccato per i nostri tifosi"
13 novembre 2016 15:33
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