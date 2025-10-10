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Lontano da Firenze è un altro Gud! Doppietta in 15 minuti nella sconfitta dell'Islanda contro l'Ucraina

Doppietta da trascinatore con la nazionale per Albert Gudmundsson che ritrova gol e fiducia nella sconfitta dell'Islanda contro l'Ucraina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2025 22:42
Lontano da Firenze è un altro Gud! Doppietta in 15 minuti nella sconfitta dell'Islanda contro l'Ucraina -
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Gol e spettacolo a Rejkjavik nella sfida tra Islanda e Ucraina terminata con la vittoria della squadra ospite per 3-5.
Apre le danze Malinovskyi che ritrova il gol in nazionale dopo quasi due anni ma viene raggiunto dal suo compagno di squadra del Genoa, Ellertsson che pareggia i conti al 34'.
Doppietta per Malinovskyi che riporta davanti l'Icraina poco prima dell'intervallo con la nazionale gialloblù che passa sul 1-3 ad inizio ripresa con il gol di Hotsuliak.
Il sussulto di orgoglio islandese porta il nome del suo leader tecnico Albert Gudmundsson che segna prima al 59' e poi rimette il punteggio in parità al 75'.
Doppietta quindi in 15 minuti per il calciatore della Fiorentina che nella prima frazione ha colpito un legno e si conferma come leader tecnico assoluto della sua nazionale.
L'Ucraina nel finale poi ritrova il gol vittoria all'85 con Kaliuzhny prima del gol del definitivo 3-5 firmato da Ocheretko all'88.
Una piccola buona notizia per la Fiorentina che segnala il buon momento di forma di Gudmundsson apparso in affanno nelle ultime uscite con la maglia viola.

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