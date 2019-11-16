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Al 32' l'Italia Under21 è in vantaggio sull'Islanda. Il goal dell'1-0 è firmato Sottil

Arriva al 32' il goal del vantaggio dell'Italia nella sfida valida per le qualificazioni all'Europeo Under 21 contro l'Islanda al Mazza di Ferrara. Cutrone mette la palla al centro dove Pinamonti fa l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 20:07
Al 32' l'Italia Under21 è in vantaggio sull'Islanda. Il goal dell'1-0 è firmato Sottil -
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Arriva al 32' il goal del vantaggio dell'Italia nella sfida valida per le qualificazioni all'Europeo Under 21 contro l'Islanda al Mazza di Ferrara. Cutrone mette la palla al centro dove Pinamonti fa la torre, lì arriva Sottil che sul filo del fuorigioco la insacca in rete e firma l'1-0 dell'Italia.

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