Notizie Under21 Fiorentina

L'Under 21 di Baldini strapazza la Svezia: buona prova di Ndour, panchina per Fortini e Martinelli
10 ottobre 2025 22:18
Esordio di Kayode con l'Italia Under 21 slitta ancora: zero minuti con la Lettonia, parte fuori con la Turchia
12 settembre 2023 18:24
Al 32' l'Italia Under21 è in vantaggio sull'Islanda. Il goal dell'1-0 è firmato Sottil
16 novembre 2019 20:07
Negli 11 titolari di Italia-Islanda U21 ci sono i due giovani viola Ranieri e Sottil
16 novembre 2019 18:41
Under21, Vittoria 1-0 sul terreno dell'Armenia. Sottil sigla l'assist per il gol di Scamacca..
14 ottobre 2019 22:34
Dragowski conquista anche la Polonia, il portiere convocato con la nazionale under 21
21 settembre 2018 11:27
Evani: "Under-21 consolidata, Chiesa è da Nazionale maggiore fin da subito. D'accordo con la creazione delle squadre B..."
16 marzo 2018 17:27
Milenkovic convocato dalla Serbia U21 per il match contro Gibilterra
22 agosto 2017 17:54
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