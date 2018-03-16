Evani: "Under-21 consolidata, Chiesa è da Nazionale maggiore fin da subito. D'accordo con la creazione delle squadre B..."

Il selezionatore degli azzurrini Alberico Evani ha rilasciato ampie dichiarazioni a proposito di molteplici argomenti, fra i quali Federico Chiesa e le future convocazioni. Così il CT: "Ormai il grupp...

Il selezionatore degli azzurrini Alberico Evani ha rilasciato ampie dichiarazioni a proposito di molteplici argomenti, fra i quali Federico Chiesa e le future convocazioni. Così il CT: "Ormai il gruppo dell’Under 21 è consolidato, ci sono i ragazzi che fanno parte fin dall’inizio tranne probabilmente Chiesa che farà il salto immediato in Nazionale A. Ci sono alcune defezioni perché Favilli ed Orsolini sono infortunati, per cui saranno solo da rimpiazzare loro. La squadra comunque è molto competitiva.

Il nostro lavoro di selezione parte dall’Under 15 e quindi tutte le nostre nazionali lavorano un po’ in simbiosi, tutte hanno delle linee guida sui principi tattici, codice etico, pur avendo magari dei sistemi di gioco diversi. Pero’ ogni anno questi ragazzi fanno tante esperienze e se andiamo ad analizzare la rosa dell’Under 21 ci accorgiamo che tanti di loro provengono dall’Under 15, quindi vuol dire che c’è stato un lavoro iniziale importante e dunque tutte le nazionali, dall’Under 15 all’Under 21, sono tutte importanti per il miglioramento di questi ragazzi. Di nazionali azzurre ricordo in particolare quella dell’82, quella del gol di Tardelli. L’urlo di Tardelli è un’immagine emblematica.

Sull’ipotesi delle cosiddette squadre B sono pienamente d’accordo perché i ragazzi quando escono dalla Primavera tante volte bisogna mandarli a giocare in categorie inferiori, chi in un posto, chi in un altro, con metodi diversi, e tante volte questi ragazzi vengono penalizzati, tanto è vero che pochi hanno la possibilità di giocare. Facendo le seconde squadre credo che ogni società potrebbe completare il percorso di crescita di ogni suo ragazzo per non disperdere quei talenti che fino al campionato Primavera sono proiettati e poi piano piano si perdono. In quel modo si puo’ completare tutto il lavoro del settore giovanile. Ho sempre fatto le cose con passione, da quando faccio questo mestiere, al di là di cosa alleno. Chiaro che qui c’è più prestigio e visibilità pero’ la passione è la medesima che ho sempre avuto da quando lavoro. L’Under 21 è seguita ed importante”. Le dichiarazioni sono riportate da Radio Uno.