tiktok
mercoledì 20 maggio 2026
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
Labaro TV
Editoriali
Chi siamo
Notizie Evani Fiorentina
Evani: "La Fiorentina è una squadra di qualità e competitiva, la nazionale ha bisogno di Kean"
23 agosto 2025 11:35
Evani: "Under-21 consolidata, Chiesa è da Nazionale maggiore fin da subito. D'accordo con la creazione delle squadre B..."
16 marzo 2018 17:27
Archivio
Esplora l'archivio di Evani
2025
2018
Sett. 34
Sett. 11
🔥 Trending
Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"