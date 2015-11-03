Notizie Evani Fiorentina

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Evani: "La Fiorentina è una squadra di qualità e competitiva, la nazionale ha bisogno di Kean"

23 agosto 2025 11:35

Evani: "Under-21 consolidata, Chiesa è da Nazionale maggiore fin da subito. D'accordo con la creazione delle squadre B..."

16 marzo 2018 17:27

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