Evani: "La Fiorentina è una squadra di qualità e competitiva, la nazionale ha bisogno di Kean"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com a Chicco Evani ci siamo soffermati oltre che sul Milan anche sulle altre big: "l'Inter è collaudata, il tecnico è giovane ma preparato e si farà valere....

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com a Chicco Evani ci siamo soffermati oltre che sul Milan anche sulle altre big: "l'Inter è collaudata, il tecnico è giovane ma preparato e si farà valere. quanto alla Roma, credo abbia qualità, il tecnico è una garanzia, se il gruppo saprà assimilare in fretta il suo tipo di gioco e il volume id lavoro a livello fisico anche i giallorossi potranno inserirsi tra le prime quattro. La Juve al di là delle questioni di mercato la vedo solida e in crescita rispetto agli anni precedenti

La Fiorentina sembra fare sul serio. cosa ne pensa?

"Potrebbe essere la sorpresa del campionato insieme al Torino. Pioli ha grande esperienza e conosce l'ambiente, i tifosi lo hanno accolto bene. E la squadra la vedo di qualità e competitiva, già da qualche anno ha fatto buone cose, potrebbe essere una mina vagante

Kean può confermarsi?

"E' maturato molto, l'anno passato ha fatto un salto di qualità forse è arrivato nella piazza giusta, speriamo possa ripetersi perché anche la Nazionale ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche". Lo scrive Tuttomercatoweb