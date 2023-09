Esordio di Kayode con l’Italia Under 21 slitta ancora: zero minuti con la Lettonia, parte fuori con la Turchia

Il terzino destro della Fiorentina, Michael Kayode, è stato convocato per la prima volta con la Nazionale italiana Under 21. Il CT Carmine Nunziata gli ha preferito Mattia Zanotti, esterno difensivo del San Gallo, nel match di qualificazione agli Europei contro la Lettonia: Kayode non è riuscito poi a subentrare ed è rimasto in panchina per 90′. Tra pochi minuti il fischio d’inizio di Turchia-Italia ed anche in questo caso il terzino della Fiorentina, che ha impressionato tutti nella prima di campionato a Genova, partirà dalla panchina.

L’AGENTE DEL PAPU GOMEZ FA CHIAREZZA SUL FUTURO DELL’ARGENTINO