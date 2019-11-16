Negli 11 titolari di Italia-Islanda U21 ci sono i due giovani viola Ranieri e Sottil
Nella sfida che andrà in scena alle 18.30 al Paolo Mazza di Ferrara tra Italia e Islanda U21, partita di qualificazione ai prossimi Europei 2021 negli 11 titolari ci sono Ranieri e Sottil. Ecco qui di...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 18:41
Nella sfida che andrà in scena alle 18.30 al Paolo Mazza di Ferrara tra Italia e Islanda U21, partita di qualificazione ai prossimi Europei 2021 negli 11 titolari ci sono Ranieri e Sottil. Ecco qui di seguito le formazioni ufficiali.
Italia: Carnesecchi, Sala, Ranieri, Gabbia, Del Prato, Locatelli, Carraro, Maggiore, Cutrone, Pinamonti, Sottil. All. Nicolato
Islanda: Gunnarsson, Sampsted, Leifsson, Palmason, Gunnarsson, Porsteinsson, Willumsson, Finnsson, Hauksson, Poroarson, Gudjohnsen. All. Vioarsson