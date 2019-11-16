Negli 11 titolari di Italia-Islanda U21 ci sono i due giovani viola Ranieri e Sottil

Nella sfida che andrà in scena alle 18.30 al Paolo Mazza di Ferrara tra Italia e Islanda U21, partita di qualificazione ai prossimi Europei 2021 negli 11 titolari ci sono Ranieri e Sottil. Ecco qui di...

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2019 18:41

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