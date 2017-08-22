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Milenkovic convocato dalla Serbia U21 per il match contro Gibilterra

Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic è stato convocato dalla Serbia Under-21 per la gara dell’1 settembre contro Gibilterra. Il commissario tecnico Goran Djorović ha scelto il difensore cla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 17:54
Milenkovic convocato dalla Serbia U21 per il match contro Gibilterra - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
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Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic è stato convocato dalla Serbia Under-21 per la gara dell’1 settembre contro Gibilterra. Il commissario tecnico Goran Djorović ha scelto il difensore classe ’97 per disputare questo impegno.

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