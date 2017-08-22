Milenkovic convocato dalla Serbia U21 per il match contro Gibilterra
Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic è stato convocato dalla Serbia Under-21 per la gara dell’1 settembre contro Gibilterra. Il commissario tecnico Goran Djorović ha scelto il difensore cla...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 17:54
Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic è stato convocato dalla Serbia Under-21 per la gara dell’1 settembre contro Gibilterra. Il commissario tecnico Goran Djorović ha scelto il difensore classe ’97 per disputare questo impegno.