Under21, Vittoria 1-0 sul terreno dell'Armenia. Sottil sigla l'assist per il gol di Scamacca..

Continua la rincorsa alla qualificazione mondiale dell'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, che in Armenia soffre ma vince di misura: gli azzurrini si fanno forti del gol firmato da Gianluca Scamacca, o...

Continua la rincorsa alla qualificazione mondiale dell'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, che in Armenia soffre ma vince di misura: gli azzurrini si fanno forti del gol firmato da Gianluca Scamacca, ora capocannoniere degli azzurri con due reti in tre gare, e salgono a sette punti in classifica, a meno tre dalla capolista Irlanda, con cui è arrivato un pareggio quattro giorni fa. 0-1 finale in favore dell'Under 21 italiana, che continua a vantare una difesa di ferro: sono zero le reti subite nelle prime tre gare giocate. Appuntamento a metà novembre per le prossime gare: ci sarà la sfida all'Islanda il 16 novembre e di nuovo all'Armenia, stavolta in casa, tre giorni dopo. I viola Ranieri e Sottil restano in campo rispettivamente, 75' ed 86'. Il loro ritorno a Firenze sarà felice e l'umore rinfrancato.

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