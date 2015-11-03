Notizie Nicolato Fiorentina

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Nicolato: "Oliveira ricorda Valero nella visione di gioco e lettura di spazi"
07 giugno 2021 20:25
Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"
02 maggio 2021 17:42
Nicolato, ct Under 21: "Cutrone? Un combattente nato, l'ho sentito molto carico"
09 aprile 2020 12:40
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