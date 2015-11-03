Notizie Nicolato Fiorentina

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Nicolato: "Ranieri ha il carattere per aiutare la Fiorentina, queste doti sono più importanti della tecnica"

24 febbraio 2026 21:48

Nicolato incorona Pierozzi: "Ragazzo perfetto nei comportamenti, domani giocherà titolare, sta bene"

23 marzo 2023 15:47

Nicolato: "Oliveira ricorda Valero nella visione di gioco e lettura di spazi"

07 giugno 2021 20:25

Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"

02 maggio 2021 17:42

Nicolato, ct Under 21: "Cutrone? Un combattente nato, l'ho sentito molto carico"

09 aprile 2020 12:40

Under21, Vittoria 1-0 sul terreno dell'Armenia. Sottil sigla l'assist per il gol di Scamacca..

14 ottobre 2019 22:34

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