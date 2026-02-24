Nicolato: “Ranieri ha il carattere per aiutare la Fiorentina, queste doti sono più importanti della tecnica”

L’attuale allenatore della Lettonia, Paolo Nicolato è stato intervistato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della lenta risalita della Fiorentina.

Ecco le parole dell’ex ct dell’under 21 dell’Italia che ha guidato gli azzurrini dal 2019 al 2023:

“Il tempo gioca a favore della Fiorentina, si è trovato l’equilibrio giusto. Paolo è un allenatore che lavora, conosce bene i giocatori, e sa come tirare fuori il meglio da loro. Il posto che compete alla Fiorentina non è questo, ma ci sono delle stagioni che nascono così. La Fiorentina è una squadra abbastanza giovane, le difficoltà si risolvono col tempo. I viola hanno bisogno di risultati, e questo non aiuta la squadra ad essere completamente serena, è chiaro che possa subentrare dell’ansia. Il campionato è lungo, e la squadra ora capisce l’importanza dei momenti. Non credo ci sia il rischio di sottovalutare il momento”

Su Ranieri:

“Ranieri ha un grande carattere, ha un ottimo approccio a questo ambiente. Ieri sera ha salvato un gol, ed è un ragazzo che sa stare nella competizione. Queste sono doti spesso più importanti di quelle tecniche, ha dimostrato ancora di avere le qualità caratteriali per aiutare la Fiorentina. In una squadra ci sono sempre molti capitani, riconosciuti all’interno del gruppo.”

Su Parisi e Kean:

“Parisi conosce il gioco, sa adattarsi a diverse posizioni. Nel calcio di oggi certi giocatori possono darti la possibilità di variare, con un rendimento sufficiente. Dal punto di vista della maturità è molto avanti, ha un carattere ben definito, non ha paura di giocare sotto pressione. Kean nell’ultimo terzo di campo può sempre determinare e portare punti”