Mihajilovic: “Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato”

Intervistato da Dazn, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajilovic ha commentato il pareggio maturato dalla sua squadra contro la Fiorentina per 3-3. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto bene, 3 gol con 3 azioni splendide e abbiamo fatto anche molto altro. La Fiorentina ha fatto 3 gol avendo fatto 4 tiri totali, era difficile recuperare. A quantità di gioco siamo stati superiori e il pareggio va bene, sarebbe stato brutto perdere oggi anche se alcune decisioni ci hanno penalizzato. Oggi non ero nervoso, ho fatto l’indifferente con gli arbitri, commento solo la mia squadra”.

Prosegue Mihajilovic: “Vignato è un ottimo calciatore ed è ancora molto giovane. Io non capisco perchè non giochi nell’Under 21: il Ct Nicolato dovrebbe vedersi questa partita. E’ diventato un calciatore completamente diverso all’anno scorso. Mi dispiace per Palacio perchè si sarebbe meritato la vittoria dopo questa tripletta”.

