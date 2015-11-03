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Notizie Mihajilovic Fiorentina

De Leo: “Mihajlovic lanciò un telecomando a Ljajic perché si addormentò nella sessione di analisi”

29 aprile 2026 16:01

Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"

02 maggio 2021 17:42

Capello: "La Fiorentina deve abituarsi a lottare per la salvezza, non conta la storia"

12 gennaio 2021 10:48

Caressa su Mihajlovic: "Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita"

11 luglio 2020 17:20

Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta male ed è costretto a lasciare la panchina del Bologna

13 luglio 2019 09:21

Bologna, Mihajlovic: "Ho ricevuto applausi per la prima volta ma forse perchè sono entrato insieme a Montella…"

14 aprile 2019 17:55

Mihajlovic: "Alla Fiorentina mi chiesero di andare in Europa con una squadra non all'altezza. Quest'anno siamo più forti di loro"

09 settembre 2017 23:22

Tuttosport: Mihajlovic ha scelto l'erede di Belotti, l'obiettivo è Babacar

20 luglio 2017 12:30

Mihajilovic: "Il Torino vincerà lo scudetto, è la squadra migliore"

06 dicembre 2016 22:14

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