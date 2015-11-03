Notizie Mihajilovic Fiorentina

De Leo: “Mihajlovic lanciò un telecomando a Ljajic perché si addormentò nella sessione di analisi”
29 aprile 2026 16:01
Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"
02 maggio 2021 17:42
Capello: "La Fiorentina deve abituarsi a lottare per la salvezza, non conta la storia"
12 gennaio 2021 10:48
Caressa su Mihajlovic: "Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita"
11 luglio 2020 17:20
Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta male ed è costretto a lasciare la panchina del Bologna
13 luglio 2019 09:21
Bologna, Mihajlovic: "Ho ricevuto applausi per la prima volta ma forse perchè sono entrato insieme a Montella…"
14 aprile 2019 17:55
Mihajlovic: "Alla Fiorentina mi chiesero di andare in Europa con una squadra non all'altezza. Quest'anno siamo più forti di loro"
09 settembre 2017 23:22
Tuttosport: Mihajlovic ha scelto l'erede di Belotti, l'obiettivo è Babacar
20 luglio 2017 12:30
Mihajilovic: "Il Torino vincerà lo scudetto, è la squadra migliore"
06 dicembre 2016 22:14
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