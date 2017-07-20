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Tuttosport: Mihajlovic ha scelto l'erede di Belotti, l'obiettivo è Babacar

Il futuro dell'attaccante senegalese dipenderà molto dagli intrighi di mercato che vedono come protagonisti Belotti e Kalinic, entrambi nel mirino del Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 12:30
Tuttosport: Mihajlovic ha scelto l'erede di Belotti, l'obiettivo è Babacar - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport pare il Torino abbia messo gli occhi su Babacar, attualmente sotto contratto con la Fiorentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che il profilo dell'attaccante senegalese sia particolarmente gradito all'allenatore dei granata, Sinisa Mihajlovic. Tuttavia il futuro del giocatore dipenderà molto dagli sviluppi degli intrighi di mercato legati ad Andrea Belotti ed a Nikola Kalinic, entrambi nel mirino del Milan.

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