Tuttosport: Mihajlovic ha scelto l'erede di Belotti, l'obiettivo è Babacar

Il futuro dell'attaccante senegalese dipenderà molto dagli intrighi di mercato che vedono come protagonisti Belotti e Kalinic, entrambi nel mirino del Milan

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport pare il Torino abbia messo gli occhi su Babacar, attualmente sotto contratto con la Fiorentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che il profilo dell'attaccante senegalese sia particolarmente gradito all'allenatore dei granata, Sinisa Mihajlovic. Tuttavia il futuro del giocatore dipenderà molto dagli sviluppi degli intrighi di mercato legati ad Andrea Belotti ed a Nikola Kalinic, entrambi nel mirino del Milan.