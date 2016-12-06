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Mihajilovic: "Il Torino vincerà lo scudetto, è la squadra migliore"

Sinisa Mihajilovic è stato ospite del programma "Edicola Fiore" ed ha risposto alle domande che gli venivano poste da Fiorello scherzando e stando al gioco: "Se vado ad allenare il Napoli gratis? Col...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2016 22:14
Mihajilovic: "Il Torino vincerà lo scudetto, è la squadra migliore" -
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Sinisa Mihajilovic è stato ospite del programma "Edicola Fiore" ed ha risposto alle domande che gli venivano poste da Fiorello scherzando e stando al gioco: "Se vado ad allenare il Napoli gratis? Col c....o! Chi vince lo scudetto? La squadra migliore, ovvero il mio Torino".

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