Mihajilovic: "Il Torino vincerà lo scudetto, è la squadra migliore"

Sinisa Mihajilovic è stato ospite del programma "Edicola Fiore" ed ha risposto alle domande che gli venivano poste da Fiorello scherzando e stando al gioco: "Se vado ad allenare il Napoli gratis? Col...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2016 22:14

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