Mihajilovic: "Il Torino vincerà lo scudetto, è la squadra migliore"
Sinisa Mihajilovic è stato ospite del programma "Edicola Fiore" ed ha risposto alle domande che gli venivano poste da Fiorello scherzando e stando al gioco: "Se vado ad allenare il Napoli gratis? Col...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2016 22:14
Sinisa Mihajilovic è stato ospite del programma "Edicola Fiore" ed ha risposto alle domande che gli venivano poste da Fiorello scherzando e stando al gioco: "Se vado ad allenare il Napoli gratis? Col c....o! Chi vince lo scudetto? La squadra migliore, ovvero il mio Torino".