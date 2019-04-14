Bologna, Mihajlovic: "Ho ricevuto applausi per la prima volta ma forse perchè sono entrato insieme a Montella…"

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine della partita con la Fiorentina: "Salvo il risultato, quando non puoi vincere l'importante è non perdere ma non...

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine della partita con la Fiorentina: "Salvo il risultato, quando non puoi vincere l'importante è non perdere ma non ci abbiamo creduto e questo non mi è piaciuto in vista delle prossime gare. Abbiamo sbagliato troppi passaggi e usato troppi lanci lunghi, ma lo spirito è stato giusto. Il pubblico di Firenze? Ho ricevuto applausi per la prima volta, ma forse perché sono entrato insieme a Vincenzo Montella sennò erano fischi (ride n.d.r.)".