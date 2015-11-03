Notizie Fiorentina Bologna Fiorentina

Orlando duro: "La Fiorentina non gioca a calcio. Il pareggio col Bologna? Fortuna, ci è andata bene"
28 ottobre 2025 13:51
Giorgetti su Fiorentina-Bologna: "Caos e pareggio inspiegabile. Sabiri ha pestato Bernardeschi"
27 ottobre 2025 11:47
L'analisi di Marelli su Fiorentina-Bologna: "Il tocco di Dodò andava punito con il calcio di rigore"
27 ottobre 2025 10:56
Fiorentina, al via il "Pack2Gare": due partite al Franchi contro Lecce e Juventus a prezzo speciale
24 ottobre 2025 15:14
La Penna sarà l'arbitro di Fiorentina-Bologna: l'ultima volta coi viola finì in polemica
22 ottobre 2025 12:51
Fiorentina-Bologna, info biglietti: vendita momentaneamente sospesa per i tifosi rossoblù
16 ottobre 2025 13:58
Kean sul dissing con Holm: "Io sono molto competitivo. Prendersi in giro fa parte del calcio"
20 maggio 2025 17:13
Sfida tra passato e presente: I precedenti sorridono a Italiano con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta
17 maggio 2025 17:55
Canè: "Italiano a Bologna ha trovato una società ben strutturata, cosa che mancava alla Fiorentina"
17 maggio 2025 16:26
Palladino spera: "Su Kean e Gudmundsson teniamoci una porticina aperta su tutti e due per il Bologna"
16 maggio 2025 17:09
La Fiorentina si allena al Viola Park: lavoro differenziato per Gudmundsson, Kean ancora in dubbio
14 maggio 2025 17:06
Italiano prende in braccio un bambino dopo la vittoria ed esulta con lui in campo. Il video da brividi
10 gennaio 2024 15:49
Convocati Fiorentina per il Bologna: Italiano chiama tutti quelli a disposizione. Nessuna sorpresa
08 gennaio 2024 18:08
Marelli: "Saelemaekers carica pugno nei confronti di Nico. Andava espulso. Errore del Var"
12 novembre 2023 19:44
Bucchioni: "Italiano bravissimo alla faccia dei soliti. Ha cambiato la partita. Svolta positiva"
12 novembre 2023 19:08
Commisso esulta: "Vittoria voluta a tutti i costi. Grazie ai tifosi per stare vicino a noi"
12 novembre 2023 18:42
Pradè: "Per noi era questione di vita o di morte. Dimostrato che sappiamo soffrire"
12 novembre 2023 18:29
Bonaventura: "Non possiamo sempre dominare. Importante tornare alla vittoria"
12 novembre 2023 18:14
Dal Viola Park, Torna Arthur dal primo minuto, ballottaggio Bonaventura-Barak, Nzola davanti
11 novembre 2023 18:39
Bressan: "Fiorentina ha deciso di giocare a calcio e risultati arriveranno. Serve concretezza"
11 novembre 2023 18:19
Orlando senza mezzi termini: "Se la Fiorentina dovesse perdere con il Bologna sarebbe crisi piena"
10 novembre 2023 18:08
I convocati della Fiorentina per il Bologna, Cabral c'è, tornano Odriozola e Bonaventura
12 marzo 2022 16:54
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI GARANZIA, OK RIBERY. PRANDELLI PRUDENTE, PEZZELLA...
03 gennaio 2021 16:45
Pradè: "Cutrone vuole giocare ma non possiamo garantirlo. Callejon voluto da Iachini"
03 gennaio 2021 14:42
Fiorentina-Bologna 4-0, tripletta di Chiesa che diventa il capocannoniere
29 luglio 2020 23:33
Brovarone: "Difesa a tre perfetta per gli uomini di Montella. A centrocampo chiederà maggiore classe.."
14 aprile 2019 20:34
Bologna, Mihajlovic: "Ho ricevuto applausi per la prima volta ma forse perchè sono entrato insieme a Montella…"
14 aprile 2019 17:55
Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic sceglie 24 calciatori per Firenze. Ecco la lista
13 aprile 2019 22:28
Pulgar, il rinnovo non arriva. C'è dietro Corvino che lo vorrebbe come nuovo regista viola?
18 novembre 2018 17:30
E SONO DUE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
19 settembre 2017 19:25
Thereau: "A Firenze per scrivere la pagina più bella della mia carriera"
16 settembre 2017 17:19
Gil Dias si carica su Instagram in vista di Fiorentina-Bologna
14 settembre 2017 17:38
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