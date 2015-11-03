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Notizie Fiorentina Bologna Fiorentina

Orlando duro: "La Fiorentina non gioca a calcio. Il pareggio col Bologna? Fortuna, ci è andata bene"

28 ottobre 2025 13:51

Giorgetti su Fiorentina-Bologna: "Caos e pareggio inspiegabile. Sabiri ha pestato Bernardeschi"

27 ottobre 2025 11:47

L'analisi di Marelli su Fiorentina-Bologna: "Il tocco di Dodò andava punito con il calcio di rigore"

27 ottobre 2025 10:56

Fiorentina, al via il "Pack2Gare": due partite al Franchi contro Lecce e Juventus a prezzo speciale

24 ottobre 2025 15:14

La Penna sarà l'arbitro di Fiorentina-Bologna: l'ultima volta coi viola finì in polemica

22 ottobre 2025 12:51

Fiorentina-Bologna, info biglietti: vendita momentaneamente sospesa per i tifosi rossoblù

16 ottobre 2025 13:58

Kean sul dissing con Holm: "Io sono molto competitivo. Prendersi in giro fa parte del calcio"

20 maggio 2025 17:13

Sfida tra passato e presente: I precedenti sorridono a Italiano con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta

17 maggio 2025 17:55

Canè: "Italiano a Bologna ha trovato una società ben strutturata, cosa che mancava alla Fiorentina"

17 maggio 2025 16:26

Palladino spera: "Su Kean e Gudmundsson teniamoci una porticina aperta su tutti e due per il Bologna"

16 maggio 2025 17:09

La Fiorentina si allena al Viola Park: lavoro differenziato per Gudmundsson, Kean ancora in dubbio

14 maggio 2025 17:06

Italiano prende in braccio un bambino dopo la vittoria ed esulta con lui in campo. Il video da brividi

10 gennaio 2024 15:49

Convocati Fiorentina per il Bologna: Italiano chiama tutti quelli a disposizione. Nessuna sorpresa

08 gennaio 2024 18:08

Marelli: "Saelemaekers carica pugno nei confronti di Nico. Andava espulso. Errore del Var"

12 novembre 2023 19:44

Bucchioni: "Italiano bravissimo alla faccia dei soliti. Ha cambiato la partita. Svolta positiva"

12 novembre 2023 19:08

Commisso esulta: "Vittoria voluta a tutti i costi. Grazie ai tifosi per stare vicino a noi"

12 novembre 2023 18:42

Pradè: "Per noi era questione di vita o di morte. Dimostrato che sappiamo soffrire"

12 novembre 2023 18:29

Bonaventura: "Non possiamo sempre dominare. Importante tornare alla vittoria"

12 novembre 2023 18:14

Dal Viola Park, Torna Arthur dal primo minuto, ballottaggio Bonaventura-Barak, Nzola davanti

11 novembre 2023 18:39

Bressan: "Fiorentina ha deciso di giocare a calcio e risultati arriveranno. Serve concretezza"

11 novembre 2023 18:19

Orlando senza mezzi termini: "Se la Fiorentina dovesse perdere con il Bologna sarebbe crisi piena"

10 novembre 2023 18:08

I convocati della Fiorentina per il Bologna, Cabral c'è, tornano Odriozola e Bonaventura

12 marzo 2022 16:54

PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI GARANZIA, OK RIBERY. PRANDELLI PRUDENTE, PEZZELLA...

03 gennaio 2021 16:45

Pradè: "Cutrone vuole giocare ma non possiamo garantirlo. Callejon voluto da Iachini"

03 gennaio 2021 14:42

Fiorentina-Bologna 4-0, tripletta di Chiesa che diventa il capocannoniere

29 luglio 2020 23:33

Brovarone: "Difesa a tre perfetta per gli uomini di Montella. A centrocampo chiederà maggiore classe.."

14 aprile 2019 20:34

Bologna, Mihajlovic: "Ho ricevuto applausi per la prima volta ma forse perchè sono entrato insieme a Montella…"

14 aprile 2019 17:55

Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic sceglie 24 calciatori per Firenze. Ecco la lista

13 aprile 2019 22:28

Pulgar, il rinnovo non arriva. C'è dietro Corvino che lo vorrebbe come nuovo regista viola?

18 novembre 2018 17:30

E SONO DUE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

19 settembre 2017 19:25

Thereau: "A Firenze per scrivere la pagina più bella della mia carriera"

16 settembre 2017 17:19

Gil Dias si carica su Instagram in vista di Fiorentina-Bologna

14 settembre 2017 17:38

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