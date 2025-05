La Fiorentina si allena al Viola Park: lavoro differenziato per Gudmundsson, Kean ancora in dubbio

La Fiorentina prosegue la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in programma allo stadio Franchi. Arrivano, intanto, le novità dal Viola Park: Albert Gudmundsson è tornato ad allenarsi, dopo lo stop causato da una contusione subita nel finale dell’amichevole contro il Betis, che lo aveva tenuto fuori contro il Venezia. L’islandese ha svolto lavoro differenziato, segnale di un graduale rientro. Resta invece l’incertezza su Moise Kean, ancora fermo e in dubbio per la gara contro i felsinei.