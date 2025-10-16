Fiorentina-Bologna, info biglietti: vendita momentaneamente sospesa per i tifosi rossoblù

Aperta la vendita nei i settori locali per Fiorentina-Bologna

In vista di Fiorentina-Bologna, in programma per domenica 26 ottobre alle 18:00, ecco tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei biglietti nei settori locali e ospiti.

I biglietti per i settori locali sono già disponibili dalle 12:00 di oggi: saranno acquistabili sia nella versione tagliando Intero, sia in quella Promo Generazione Viola.

I biglietti per la Curva Ferrovia, invece, saranno acquistabili solamente presso Fiorentina Point dalle ore 15:00 del 24 ottobre.

Per quanto riguarda il settore ospiti, identificato nel settore di Curva Esterna (CE1) a capienza ridotta, la vendita è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti.