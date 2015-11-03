Notizie Biglietti Fiorentina Fiorentina

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Fiorentina, al via il "Pack2Gare": due partite al Franchi contro Lecce e Juventus a prezzo speciale

24 ottobre 2025 15:14

Fiorentina-Bologna, info biglietti: vendita momentaneamente sospesa per i tifosi rossoblù

16 ottobre 2025 13:58

La Fiorentina ha messo in vendita i biglietti per il recupero della gara casalinga con l'Udinese

21 aprile 2022 13:49

Fiorentina lancia il pacchetto Christmas Pack, 10 partite in casa a partire da 100 euro

29 novembre 2021 19:49

Da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Inter, curve a 20 euro, Maratona a 40

13 settembre 2021 13:21

Franchi pieno per Fiorentina-Udinese. Fiesole e Maratona esaurite, si va verso il sold out

03 ottobre 2019 20:13

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