Franchi pieno per Fiorentina-Udinese. Fiesole e Maratona esaurite, si va verso il sold out
Per Fiorentina-Udinese è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Come comunicato dalla società viola, la Maratona e la Fiesole sono sold out per la sfida e restano in vendita solo i biglietti per...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 20:13
Per Fiorentina-Udinese è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Come comunicato dalla società viola, la Maratona e la Fiesole sono sold out per la sfida e restano in vendita solo i biglietti per la Curva Ferrovia e per la Tribuna coperta. La presenza totale che potrebbe superare i 35.000 spettatori ma si spera addirittura in un clamoroso sold out