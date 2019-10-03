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Franchi pieno per Fiorentina-Udinese. Fiesole e Maratona esaurite, si va verso il sold out

Per Fiorentina-Udinese è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Come comunicato dalla società viola, la Maratona e la Fiesole sono sold out per la sfida e restano in vendita solo i biglietti per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 20:13
Franchi pieno per Fiorentina-Udinese. Fiesole e Maratona esaurite, si va verso il sold out - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Per Fiorentina-Udinese è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Come comunicato dalla società viola, la Maratona e la Fiesole sono sold out per la sfida e restano in vendita solo i biglietti per la Curva Ferrovia e per la Tribuna coperta. La presenza totale che potrebbe superare i 35.000 spettatori ma si spera addirittura in un clamoroso sold out

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