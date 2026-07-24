Cm.com riporta: "Sondaggio della Fiorentina per Echeverri del Manchester City, ultimo anno a Leverkusen"

Il giocatore argentino può essere una soluzione per Grosso

I vertici della Fiorentina si stanno concentrando con decisione sulla finestra di trasferimenti, focalizzandosi su un settore di campo che al momento risulta sprovvisto di adeguate alternative: la batteria delle ali offensive. Si tratta della priorità fondamentale per Paratici e il suo staff operativo, intenti a allestire un organico competitivo da consegnare alle direttive di Fabio Grosso in vista del prossimo campionato.

Tra i profili monitorati per la trequarti e le corsie esterne spicca la candidatura di Claudio "El Diablito" Echeverri, come segnalato da Calciomercato.com.

Nato nel 2006, il fantasista argentino—in grado di operare con disinvoltura anche come ala destra—è di proprietà del Manchester City. Il club inglese lo aveva acquistato nel 2024 dal River Plate a fronte di un investimento vicino ai 20 milioni di euro, per poi avviarlo a un doppio prestito durante l'ultima annata: prima un'esperienza poco brillante di una manciata di mesi al Bayer Leverkusen, seguita dal trasferimento a metà stagione al Girona in Liga, dove ha collezionato 17 apparizioni condite da un gol e un passaggio vincente. Il suo accordo con la società britannica è valido fino a giugno 2028.