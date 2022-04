La Fiorentina ha messo in vendita i biglietti per il recupero Fiorentina-Udinese in programma mercoledì alle 18.00 allo stadio Artemio Franchi. Ricordiamo che i biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e sul sito Ticketone

GRAZIANI COMMENTA LA SCONFITTA DI IERI