Da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Inter, ecco tutti i prezzi e le informazioni

Dopo due gare consecutive esterne, la Fiorentina tornerà in campo al Franchi per la gara contro l’FC Internazionale di Martedì 21 Settembre alle ore 20:45.

La Fiorentina comunica sul suo sito che la vendita dei biglietti avverrà in due fasi distinte:

– la prima fase sarà dedicata agli Abbonati della stagione 2019/2020, i quali potranno acquistare ad un prezzo speciale fino ad un massimo di quattro biglietti per ogni transazione, purché ogni singolo utilizzatore risulti abbonato alla stagione 2019/2020. La vendita riservata agli abbonati avrà inizio Lunedi 13 Settembre alle ore 10 e terminerà Giovedì 16 Settembre alle ore 15.

– la seconda fase sarà aperta a tutti i Tifosi Viola, i quali potranno acquistare massimo 4 biglietti per transazione, dalle ore 15:30 di Giovedì 16 Settembre fino a Martedì 21 Settembre alle ore 20.45 salvo esaurimento posti.

I settori di Curva Fiesole e Curva Ferrovia, nel caso in cui ci fossero ancora biglietti disponibili dopo la fase di vendita agli abbonati 2019/2020, saranno acquistabili esclusivamente tramite l’utilizzo di InViola Card Gold. Ogni possessore di InViola Card Gold potrà acquistare quattro biglietti in una singola transazione.

In entrambe le fasi di vendita sarà possibile acquistare, in tutti i settori dello stadio, 4 posti contigui per 4 persone congiunte tra loro contattando per e-mail il Fiorentina Point: fiorentinapoint@acffiorentina.it.

L’ingresso sarà concesso soltanto ai possessori di Green Pass COVID-19, ottenuto tramite: avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 giorni; certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Sono esclusi dall’obbligo di Green Pass i minori di 12 anni ed i possessori di adeguata certificazione medica di esclusione dalla campagna vaccinale.

I controlli all’accesso potrebbero richiedere una lunga attesa, l’invito è di presentarsi ai varchi di accesso almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

SETTORE INTERO PRELAZIONE* INTERO VENDITA LIBERA RIDOTTO UNDER 14**

TRIBUNA VIP (TVA-TVB) 200 € 250 € 100 €

TRIBUNA D’ONORE (TOA-TOB) 150 € 200 € 75 €

POLTRONISSIMA (PLA-PLB) 100 € 150 € 50 €

TRIBUNA LATERALE (TLA-TLB-TEA-TEB) 40 € 50 € 20 €

PARTERRE DI TRIBUNA CENTRALE( PT 3-4-5-6-7 ) 60 € 70 € 30 €

PARTERRE DI TRIBUNA LATERALE ( PT 1-2-8-9 ) 50 € 60 € 25 €

MARATONA CENTRALE (MAC-MAD) 50 € 60 € 25 €

MARATONA (MAA-MAB-MAE-MAF MAL01) 40 € 50 € 20 €

PARTERRE DI MARATONA COPERTO ( PMC 2-3-4-5 ) 60 € 70 € 30 €

PARTERRE DI MARATONA SCOPERTO ( PM 1-2-3-4-5-6) 40 € 50 € 20 €

CURVA FERROVIA (Da S02 A S06) 20 € 30 € 10 €

CURVA FIESOLE (Da N01 A N08) 20 € 30 € 10 €

SETTORE OSPITI (OS 01 – OS02) ND 30 € ND

* TARIFFA APPLICABILE A TUTTI GLI ABBONATI DELLA STAGIONE 2019/20 (abbonati a 20, 19, 18, o 9 gare)

**TARIFFA APPLICABILE A TUTTI I NATI DAL 01/01/2008

I biglietti saranno acquistabili ai seguenti prezzi e senza alcuna commissione di vendita web: CLICCA QUI PER LA BIGLIETTERIA

Informazioni e modalità di vendita: CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

Ricordiamo a tutti i Tifosi Viola che il numero del Fiorentina Point 055 571259 è attivo dalle 9 alle 18 dal Lunedì al Venerdì per assistervi su qualsiasi richiesta di supporto all’acquisto online.

Sono già oltre 60.000 le InViola Card Gold in circolazione, qualora non avessi ancora la tessera puoi comprarla qui https://bit.ly/InViolaCardGold

INTANTO IL VIDEO DEL GOL DI MONTIEL