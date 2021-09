Il video del primo gol di Montiel con la maglia del Siena, entra all’83’ e segna 4 minuti dopo

Esordio con gol per Tofo Montiel con la maglia del Siena in serie C, il giovane classe 2000 di proprietà della Fiorentina in cui tanti tifosi viola speravano. Nella partita di ieri contro la Carrarese, il giovane spagnolo era stato messo in panchina dal tecnico Alberto Gilardino perchè in ritardo di condizione, entrato in campo al minuto al minuto 83, sul punteggio di 2-0, ha siglato il gol del definitivo 3-0. Ecco il video del gol di Montiel

