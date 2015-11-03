Notizie Siena Fiorentina

Corriere Fiorentino, la Fiorentina dove trasloca? Situazione complicata in Toscana, gli stadi sono tutti fatiscenti
03 gennaio 2024 09:59
Terremoto a Siena, scossa sentita anche a Firenze e in tutta la Toscana. Gente scesa per strada
08 febbraio 2023 23:03
Padalino ricorda: "Ho fatto esordire Terracciano in serie C. Adesso è uno dei portieri più forti in Italia"
12 aprile 2022 19:58
Siena senza soldi, lo staff dell'allenatore Padalino cacciato dall'albergo: "Scelta un'alternativa"
03 aprile 2022 10:20
Montiel fa flop anche al Siena in serie C. Torna in Spagna nella seconda squadra di Maiorca
27 gennaio 2022 22:39
Gilardino: "La Fiorentina deve ritrovare una stabilità tecnica, Vlahovic sta dando tutto"
18 novembre 2021 09:49
Montiel è un flop anche in serie C, sempre in panchina al Siena. A Firenze lo chiedevano in campo
23 ottobre 2021 14:14
Perinetti: "Vlahovic senza riconoscenza. Ma quale procuratore, decide lui se firmare o meno"
01 ottobre 2021 20:34
Il video del primo gol di Montiel con la maglia del Siena, entra all'83' e segna 4 minuti dopo
13 settembre 2021 12:42
Montiel al Siena, la formula è quella di prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in B
31 agosto 2021 14:01
Montiel, bocciato anche da Italiano, va in prestito in serie C. Giocherà nel Siena
31 agosto 2021 13:13
Stuprata una ragazza a Siena, c'è anche un calciatore di serie A tra i colpevoli. I dettagli
10 giugno 2021 16:17
Gilardino torna a Siena e smentisce: "Io nello staff della Fiorentina? Mai avuto contatti con i Viola"
11 febbraio 2021 21:01
Sersanti promesso sposo della Fiorentina: resterà in prestito al Grosseto o giocherà in Primavera?
16 maggio 2020 12:57
A Siena per la prima volta è stato isolato il virus: "Adesso possiamo studiare vaccino e farmaci"
20 aprile 2020 19:59
"Serie A? Vederla in tv farebbe bene agli italiani. Sono senese ma tifo Fiorentina, una vita di sofferenze ma con Commisso..."
16 aprile 2020 13:32
Coronavirus, positivo un giocatore di Serie C, è il primo nel calcio professionistico
27 febbraio 2020 12:19
R. Baroni si è operato dopo l'infortunio riscontrato all'anca. I tempi di recupero? Circa 4 mesi
18 febbraio 2020 21:12
Ufficiale, Zanon passa in prestito al Siena. Questo il comunicato della Fiorentina
25 agosto 2018 11:59
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