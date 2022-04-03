Siena senza soldi, lo staff dell'allenatore Padalino cacciato dall'albergo: "Scelta un'alternativa"

Pasquale Padalino è stato il difensore della Fiorentina negli anni 90, adesso va l'allenatore non distante da Firenze, ha subito una disavventura

A commentare la situazione che si è creata in casa Siena, con alcuni componenti dello staff allontanati dall’hotel Montaperti per morosità del club che non avrebbe rispettato i tempi dei pagamenti della struttura, è stato il tecnico Pasquale Padalino. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate attraverso i canali ufficiali del club:

“Questa notizia che è uscita mi riguarda ma non mi tocca direttamente. O meglio, mi tocca perché riguarda lo staff. Loro alloggiavano in questo albergo che fino a oggi aveva questo rapporto con il Siena. La società, per problemi che non conosciamo o che possiamo solo immaginare, ha scelto un’alternativa. I ragazzi stanno comunque al coperto, hanno un letto, continueranno a mangiare come hanno sempre fatto. Avranno la loro intimità e la loro stanza come ci era stato promesso. Rispetto a prima è cambiata solo la logistica, praticamente non è successo nulla che possa essere così grave, rispetto a quello che ci aspetta”.

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA IN CASA GALATASARAY

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