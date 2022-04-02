Dalla Turchia, Fiorentina sulle tracce del centrocampista Cicaldau. Si può chiudere per 8 milioni

La Fiorentina guarda in Turchia per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Occhi su Alexandru Cicaldau, centrocampista classe '97 del Galatasaray

La Fiorentina segue Alexandru Cicaldau, centrocampista del Galatasaray classe ’97. Secondo quanto riportato dai media turchi, il centrocampista potrebbe essere ceduto visti i problemi societari, le parti si dovrebbero incontrare dopo il 30 aprile. Il Galatasaray chiede 10-12 milioni per far partire il centrocampista, ma la sia Fiorentina potrebbero prenderlo per una cifra intorno agli 8 milioni. Il rumeno era arrivato in Turchia la scorsa estate dal Viitorul Constanta per circa 6,5 milioni di euro, ma potrebbe già lasciare il Galatasaray: fin qui in stagione 37 presenze con 5 gol e 3 assist, compresa l’esperienza in Europa League che ha portato i giallorossi ad uscire di misura contro il Barcellona.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/forse-domani-vedremo-titolare-il-tridente-nico-gonzalez-cabral-ikone-maleh-in-vantaggio-su-duncan/171133/