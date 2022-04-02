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Dalla Turchia, Fiorentina sulle tracce del centrocampista Cicaldau. Si può chiudere per 8 milioni

La Fiorentina guarda in Turchia per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Occhi su Alexandru Cicaldau, centrocampista classe '97 del Galatasaray

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2022 22:09
Dalla Turchia, Fiorentina sulle tracce del centrocampista Cicaldau. Si può chiudere per 8 milioni -
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La Fiorentina segue Alexandru Cicaldau, centrocampista del Galatasaray classe ’97. Secondo quanto riportato dai media turchi, il centrocampista potrebbe essere ceduto visti i problemi societari, le parti si dovrebbero incontrare dopo il 30 aprile. Il Galatasaray chiede 10-12 milioni per far partire il centrocampista, ma la sia Fiorentina potrebbero prenderlo per una cifra intorno agli 8 milioni.  Il rumeno era arrivato in Turchia la scorsa estate dal Viitorul Constanta per circa 6,5 milioni di euro, ma potrebbe già lasciare il Galatasaray: fin qui in stagione 37 presenze con 5 gol e 3 assist, compresa l’esperienza in Europa League che ha portato i giallorossi ad uscire di misura contro il Barcellona.

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