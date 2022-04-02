Forse domani vedremo titolare il tridente Nico Gonzalez-Cabral-Ikonè. Maleh in vantaggio su Duncan

La probabile formazione della Fiorentina per la partita contro l'Empoli in programma domani al Franchi alle ore 12.30

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, emergono alcune indicazioni di formazione per la gara contro l'Empoli. In porta ci sarà Terracciano, ormai il titolare, in difesa, complice l'assenza annunciata di Odriozola, giocherà Venuti a destra con Milenkovic, Igor e Biraghi sicuri del posto. A centrocampo Castrovilli e Torreira titolari, Maleh in vantaggio su Duncan. Nel tridente in attacco Cabral sarà al centro del reparto offensivo con Nico Gonzalez e Ikonè. Sottil prima possibile sorpresa.

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