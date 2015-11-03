Labaro Viola

Notizie Padalino Fiorentina

Padalino attacca la Viola: "Bisogna mettere da parte alibi e scuse, non limitarsi al compitino"

31 ottobre 2025 18:15

Padalino: "L'impostazione difensiva della Fiorentina è sbagliata. Diamo fiducia a Comuzzo e Pioli"

15 settembre 2025 23:04

Padalino ricorda: "Ho fatto esordire Terracciano in serie C. Adesso è uno dei portieri più forti in Italia"

12 aprile 2022 19:58

Siena senza soldi, lo staff dell'allenatore Padalino cacciato dall'albergo: "Scelta un'alternativa"

03 aprile 2022 10:20

Padalino consiglia Vlahovic: "Deve ricucire con Firenze. Il clima teso non aiuterà la sua crescita"

26 ottobre 2021 22:06

Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Argentario - Mauro Rosi: "Tra i più numerosi fuori Firenze"

16 novembre 2020 17:16

Padalino: "A Verona la squadra ha giocato male. Ranieri? A volte è irruento"

27 novembre 2019 23:39

Padalino: "Milenkovic è un'arma in più. Pulgar con Castrovilli e Badelj forma un centrocampo di qualità"

07 ottobre 2019 21:03

Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece..

15 gennaio 2019 21:38

Archivio

Esplora l'archivio di Padalino

Sett. 44 Sett. 38
Sett. 15 Sett. 13
Sett. 43
Sett. 47
Sett. 48 Sett. 41 Sett. 3