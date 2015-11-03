Notizie Padalino Fiorentina

Padalino attacca la Viola: "Bisogna mettere da parte alibi e scuse, non limitarsi al compitino"
31 ottobre 2025 18:15
Padalino: "L'impostazione difensiva della Fiorentina è sbagliata. Diamo fiducia a Comuzzo e Pioli"
15 settembre 2025 23:04
Padalino ricorda: "Ho fatto esordire Terracciano in serie C. Adesso è uno dei portieri più forti in Italia"
12 aprile 2022 19:58
Siena senza soldi, lo staff dell'allenatore Padalino cacciato dall'albergo: "Scelta un'alternativa"
03 aprile 2022 10:20
Padalino consiglia Vlahovic: "Deve ricucire con Firenze. Il clima teso non aiuterà la sua crescita"
26 ottobre 2021 22:06
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Argentario - Mauro Rosi: "Tra i più numerosi fuori Firenze"
16 novembre 2020 17:16
Padalino: "A Verona la squadra ha giocato male. Ranieri? A volte è irruento"
27 novembre 2019 23:39
Padalino: "Milenkovic è un'arma in più. Pulgar con Castrovilli e Badelj forma un centrocampo di qualità"
07 ottobre 2019 21:03
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