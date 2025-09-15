Padalino: “L’impostazione difensiva della Fiorentina è sbagliata. Diamo fiducia a Comuzzo e Pioli”

L’ex difensore della Fiorentina Pasquale Padalino commenta a Radio Firenze Viola la prestazione della retroguardia gigliata contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “I difensori della Fiorentina, presi singolarmente, sono tutti buoni giocatori: se sono in questa squadra ci sarà un motivo. Magari Pongracic avesse anticipato Hojlund, anche se l’anticipo è l’ultima cosa da fare in uno contro uno con quaranta metri di campo alle spalle: è proprio l’impostazione difensiva ad essere sbagliata. Il primo gol è su una respinta di calcio d’angolo, e Dzeko non può coprire perchè non è il suo ruolo. La Fiorentina ha preso gol evitabilissimi. Il filtro di centrocampo non ha funzionato.”

Riguardo le difficoltà do Comuzzo: “Il ragazzo ha tutto per far bene e non deve avere responsabilità maggiori di quelle che già ha. Credo sia stato blindato, ma non si può pensare che la sua testa dipenda da una trattativa più o meno riuscita: uscirne fa parte della carriera. Continuerei a dargli fiducia perchè è un ragazzo di carattere.”

Sulla Fiorentina in generale: “Non diamo giudizi affrettati, Pioli deve lavorare con una squadra rivoluzionata, non sarà una partita contro il Napoli a decretare tutto. Si può lavorare perchè si ha una buona rosa.”