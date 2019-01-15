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Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece..

Pasquale Padalino, indimenticato ex viola ai tempi della presidenza Cecchi Gori, è da qualche mese il tecnico del Foggia. Ecco alcune sue dichiarazioni rilasciate all'emittente Radio Bruno Toscana, in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 21:38
Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece.. - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Pasquale Padalino, indimenticato ex viola ai tempi della presidenza Cecchi Gori, è da qualche mese il tecnico del Foggia. Ecco alcune sue dichiarazioni rilasciate all'emittente Radio Bruno Toscana, in merito ai due giocatori della Fiorentina in prestito: "Foggia è una piazza che richiede una spiccata personalità, dei due ragazzi caratterialmente Ranieri è stato più forte mentre Gori non è riuscito ancora ad inserirsi in certi meccanismi. Gabriele ha qualità e devo conoscerlo meglio, non è facile affidare tutto l'onere dell'attacco ad un giovane alla prima esperienza fra i pro. Infatti ha avuto poco spazio proprio perché è chiuso dai più esperti,Iemmello e Mazzeo. Se Traoré avrà problemi ad inserisi in viola? A Firenze ho giocato per obiettivi diversi rispetto a Foggia o Lecce, per fortuna non c’è stata grande differenza a livello ambientale e sono riuscito ad inserirmi senza problemi".

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