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Notizie Traore Fiorentina

Il Corriere dello Sport annuncia: "Traoré piace, ma il Bournemouth vuole 16 milioni per lui"

01 luglio 2025 13:46

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Traoré, rischio asta. Il Bournemouth vuole 16 milioni più bonus”

30 giugno 2025 08:26

CorrSport, non solo la Fiorentina su Traoré: ci sono OM e Sunderland. Bournemoth chiede 16 milioni

29 giugno 2025 11:40

Corriere dello Sport: “Traorè alla Fiorentina, Pioli dice sì. Il Bournemouth chiede 10-15 milioni”

28 giugno 2025 09:10

Calciomercato.it rivela: "Interesse della Fiorentina per il centrocampista ivoriano Hamed Junior Traorè"

21 maggio 2025 22:53

Bucchioni: "La Fiorentina ha mollato Traorè perchè ha avuto la malaria. Belotti guadagna troppo"

27 gennaio 2024 13:32

Di Marzio rivela: "Fiorentina su Traorè, il centrocampista non gioca al Bournemouth e può tornare"

27 dicembre 2023 18:57

Corvino: "Alla Fiorentina avevo preso Traoré per 11 milioni, poi cambiò la proprietà e saltò tutto"

14 aprile 2022 10:17

Un'altra bella notizia arriva da Reggio Emilia, Traorè fa piangere Gasperini. Fiorentina supera l'Atalanta

10 aprile 2022 19:25

Traorè era praticamente della Fiorentina, poi il misterioso stop. Adesso il Sassuolo chiede 30 milioni

08 aprile 2022 17:17

Fiorentina punita all'ultimo minuto, era riuscita a pareggiare con Cabral nonostante l'uomo in meno

27 febbraio 2022 04:00

Traoré, quando era all'Empoli firmò un precontratto con la Fiorentina: pista poi abbandonata di colpo

17 aprile 2021 08:40

La Nazione, la Fiorentina punta Traorè dell'Ajax: operazione da 15 milioni

12 gennaio 2021 08:55

Al 12' neroverdi in vantaggio grazie a Traore. Fiorentina-Sassuolo 0-1 al Franchi di Firenze

16 dicembre 2020 20:56

Non si chiama Traorè e non ha un fratello. Nei guai il centrocampista vicino alla Fiorentina

11 luglio 2020 13:22

Bucciantini: "Veretout assenza sottovalutata. Le operazioni Muriel e Traore'.."

27 dicembre 2019 14:12

Imborgia: "Corvino si era mosso per primo e aveva preso Traorè poi del resto non voglio nemmeno parlare"

06 settembre 2019 13:13

Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli

12 luglio 2019 20:53

Adesso è tutto fatto, Traorè va alla Juventus per 15 milioni. Sarà girato in prestito al Sassuolo

11 giugno 2019 14:07

Fiorentina distratta dalla vendita societaria? La Juventus cerca di prendere subito Traorè

04 giugno 2019 13:20

"Rasmussen a 7 milioni e Di Lorenzo a 8, è una cosa da matti. Figuriamoci se l'Empoli su Traorè ci aiuta dopo il Genoa..."

31 maggio 2019 14:27

Il Borussia Dortmund vuole prendere il talentuoso Traorè dell'Empoli. La Fiorentina dovrà concludere velocemente l'operazione

31 maggio 2019 13:28

Incontro tra Empoli e Fiorentina per chiudere la cessione di Traorè in viola. Visite mediche rimandate su accordo comune

30 maggio 2019 03:47

SFUMA TRAORE CHE VA ALLA JUVENTUS? ECCO COSA FA SAPERE LA FIORENTINA

29 maggio 2019 17:08

"Traorè alla Juventus, affare fatto per 15 milioni di euro nella casse dell'Empoli"

29 maggio 2019 16:15

TRAORÈ-FIORENTINA, TUTTI I MOTIVI PER CUI L'AFFARE È SALTATO. IL GIOCATORE VUOLE FIRENZE

28 maggio 2019 22:22

Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..."

27 maggio 2019 21:45

Traorè pareggia per l'Empoli. Salvezza ancora a rischio

26 maggio 2019 23:03

BARZELLETTA CORVINO, PRENDE TERZIC E SCARTA RANIERI. E LA RIPICCA PER TRAORÈ CON LA FIORENTINA...

24 maggio 2019 21:51

Traorè: "Non so cosa ha in più l’Empoli rispetto alle altre squadre, di sicuro abbiamo alzato il nostro livello"

20 maggio 2019 13:40

Saudati: "Rasmussen? Non mi è piaciuto fin qui, non voglio giudicare. Vedremo in futuro...

04 maggio 2019 18:32

Corsi: "Saremmo contenti se la Fiorentina non volesse più Traorè. Cinque top club su di lui"

26 aprile 2019 14:11

"Se sostituisci Veretout con Traorè la tua ambizione è la salvezza. Forte ma non ancora pronto"

08 aprile 2019 15:04

Corsi: "Nessun caso Traorè, andrà alla Fiorentina. Ma se davvero non lo volessero più..."

05 aprile 2019 12:49

Traorè incanta l'Italia anche contro il Napoli, migliore in campo e 7 e mezzo dalla Gazzetta. Il commento

04 aprile 2019 16:21

Corsi: "Traorè alla Fiorentina a giugno. Vi spiego qual è il problema che i viola vogliono approfondire"

01 aprile 2019 16:05

Problemi al cuore per Traorè? L'Empoli denuncia La Nazione per la notizia falsa

27 febbraio 2019 14:01

Giallo Traorè, rischia uno stop per problemi di cuore. Da Empoli fanno sapere..

27 febbraio 2019 10:12

L'acquisto di Traorè alla Fiorentina non è ancora ufficiale per la Lega Calcio. Ecco il motivo

26 febbraio 2019 00:39

"Non mi spaventa il salto alla Fiorentina. Vivo di calcio come i tifosi viola. Pasqual mi ha detto..."

23 febbraio 2019 09:48

Dragowski, esordio ottimo, dà sicurezza alla squadra. Rasmussen e Traorè...

18 febbraio 2019 14:19

Viola-azzurri, Traorè e Ramsussen lasciati in panchina contro il Sassuolo

17 febbraio 2019 14:11

Buso: "Traore' è un colpo da Fiorentina. Quando allenavo la Primavera vi dico chi era il migliore.."

08 febbraio 2019 19:03

Pasqual: "Ho due rimpianti di Firenze. Traorè quando mi ha detto della Fiorentina..."

05 febbraio 2019 12:56

REGINA DEL MERCATO. SPESI 38 MILIONI. ECCOLA LA PAGELLA E IL RIEPILOGO ENTRATE/USCITE

31 gennaio 2019 19:35

Non possiamo comprare campioni? Li facciamo in casa. La strategia della Fiorentina

25 gennaio 2019 10:48

Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..

23 gennaio 2019 21:57

Sconcerti: "Traore' impressionante pensando all'età, anche se il prezzo..Se andiamo in semifinale gradirei.."

17 gennaio 2019 21:21

Bastianelli su Traore': " Firenze è abituata bene coi giovani forti. Corvino ha fatto un colpo alla Liajic"

16 gennaio 2019 23:09

Repubblica, Traorè e Muriel, esborso da 30 milioni di euro. Ecco chi andrà via a fine anno

16 gennaio 2019 14:05

Traorè a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina, si trova a Careggi, dopo...

16 gennaio 2019 10:39

Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece..

15 gennaio 2019 21:38

"Contento per Traorè, è un diavolo. Il mercato fatto adesso andava fatto a giugno scorso..."

15 gennaio 2019 14:39

Corsi: "Fiorentina, Traorè un grande colpo. Vi racconto la trattativa con Corvino..."

15 gennaio 2019 14:29

UFFICIALE, TRAORÈ È DELLA FIORENTINA, ALL'EMPOLI FINO A GIUGNO. IL COMUNICATO

15 gennaio 2019 12:48

Come la Fiorentina ha bruciato Inter e Juventus su Traorè. Venerdi al centro sportivo a Firenze...

15 gennaio 2019 12:38

CdS, Traorè sarà annunciato nelle prossime ore. Per Vlahovic la Fiorentina vuole ancora pensarci

15 gennaio 2019 12:18

Traorè è della Fiorentina, arriverà a giugno. All'Empoli 12 milioni e Vlahovic in prestito. I dettagli

15 gennaio 2019 01:57

Casa Mercato Viola, Traorè a giugno. Adesso a centrocampo...

14 gennaio 2019 21:56

Doppio colpo dall'Empoli, Traorè e Rasmussen a giugno saranno della Fiorentina, i dettagli

14 gennaio 2019 11:09

Per Traorè irrompe la Fiorentina e sorpassa l'Inter. Accordo vicino per giugno. Le cifre

13 gennaio 2019 11:43

DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."

17 dicembre 2018 18:10

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