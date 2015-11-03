Notizie Traore Fiorentina

Il Corriere dello Sport annuncia: "Traoré piace, ma il Bournemouth vuole 16 milioni per lui"
01 luglio 2025 13:46
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Traoré, rischio asta. Il Bournemouth vuole 16 milioni più bonus”
30 giugno 2025 08:26
CorrSport, non solo la Fiorentina su Traoré: ci sono OM e Sunderland. Bournemoth chiede 16 milioni
29 giugno 2025 11:40
Corriere dello Sport: “Traorè alla Fiorentina, Pioli dice sì. Il Bournemouth chiede 10-15 milioni”
28 giugno 2025 09:10
Calciomercato.it rivela: "Interesse della Fiorentina per il centrocampista ivoriano Hamed Junior Traorè"
21 maggio 2025 22:53
Bucchioni: "La Fiorentina ha mollato Traorè perchè ha avuto la malaria. Belotti guadagna troppo"
27 gennaio 2024 13:32
Di Marzio rivela: "Fiorentina su Traorè, il centrocampista non gioca al Bournemouth e può tornare"
27 dicembre 2023 18:57
Corvino: "Alla Fiorentina avevo preso Traoré per 11 milioni, poi cambiò la proprietà e saltò tutto"
14 aprile 2022 10:17
Un'altra bella notizia arriva da Reggio Emilia, Traorè fa piangere Gasperini. Fiorentina supera l'Atalanta
10 aprile 2022 19:25
Traorè era praticamente della Fiorentina, poi il misterioso stop. Adesso il Sassuolo chiede 30 milioni
08 aprile 2022 17:17
Fiorentina punita all'ultimo minuto, era riuscita a pareggiare con Cabral nonostante l'uomo in meno
27 febbraio 2022 04:00
Traoré, quando era all'Empoli firmò un precontratto con la Fiorentina: pista poi abbandonata di colpo
17 aprile 2021 08:40
La Nazione, la Fiorentina punta Traorè dell'Ajax: operazione da 15 milioni
12 gennaio 2021 08:55
Al 12' neroverdi in vantaggio grazie a Traore. Fiorentina-Sassuolo 0-1 al Franchi di Firenze
16 dicembre 2020 20:56
Non si chiama Traorè e non ha un fratello. Nei guai il centrocampista vicino alla Fiorentina
11 luglio 2020 13:22
Bucciantini: "Veretout assenza sottovalutata. Le operazioni Muriel e Traore'.."
27 dicembre 2019 14:12
Imborgia: "Corvino si era mosso per primo e aveva preso Traorè poi del resto non voglio nemmeno parlare"
06 settembre 2019 13:13
Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli
12 luglio 2019 20:53
Adesso è tutto fatto, Traorè va alla Juventus per 15 milioni. Sarà girato in prestito al Sassuolo
11 giugno 2019 14:07
Fiorentina distratta dalla vendita societaria? La Juventus cerca di prendere subito Traorè
04 giugno 2019 13:20
"Rasmussen a 7 milioni e Di Lorenzo a 8, è una cosa da matti. Figuriamoci se l'Empoli su Traorè ci aiuta dopo il Genoa..."
31 maggio 2019 14:27
Il Borussia Dortmund vuole prendere il talentuoso Traorè dell'Empoli. La Fiorentina dovrà concludere velocemente l'operazione
31 maggio 2019 13:28
Incontro tra Empoli e Fiorentina per chiudere la cessione di Traorè in viola. Visite mediche rimandate su accordo comune
30 maggio 2019 03:47
SFUMA TRAORE CHE VA ALLA JUVENTUS? ECCO COSA FA SAPERE LA FIORENTINA
29 maggio 2019 17:08
"Traorè alla Juventus, affare fatto per 15 milioni di euro nella casse dell'Empoli"
29 maggio 2019 16:15
TRAORÈ-FIORENTINA, TUTTI I MOTIVI PER CUI L'AFFARE È SALTATO. IL GIOCATORE VUOLE FIRENZE
28 maggio 2019 22:22
Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..."
27 maggio 2019 21:45
Traorè pareggia per l'Empoli. Salvezza ancora a rischio
26 maggio 2019 23:03
BARZELLETTA CORVINO, PRENDE TERZIC E SCARTA RANIERI. E LA RIPICCA PER TRAORÈ CON LA FIORENTINA...
24 maggio 2019 21:51
Traorè: "Non so cosa ha in più l’Empoli rispetto alle altre squadre, di sicuro abbiamo alzato il nostro livello"
20 maggio 2019 13:40
Saudati: "Rasmussen? Non mi è piaciuto fin qui, non voglio giudicare. Vedremo in futuro...
04 maggio 2019 18:32
Corsi: "Saremmo contenti se la Fiorentina non volesse più Traorè. Cinque top club su di lui"
26 aprile 2019 14:11
"Se sostituisci Veretout con Traorè la tua ambizione è la salvezza. Forte ma non ancora pronto"
08 aprile 2019 15:04
Corsi: "Nessun caso Traorè, andrà alla Fiorentina. Ma se davvero non lo volessero più..."
05 aprile 2019 12:49
Traorè incanta l'Italia anche contro il Napoli, migliore in campo e 7 e mezzo dalla Gazzetta. Il commento
04 aprile 2019 16:21
Corsi: "Traorè alla Fiorentina a giugno. Vi spiego qual è il problema che i viola vogliono approfondire"
01 aprile 2019 16:05
Problemi al cuore per Traorè? L'Empoli denuncia La Nazione per la notizia falsa
27 febbraio 2019 14:01
Giallo Traorè, rischia uno stop per problemi di cuore. Da Empoli fanno sapere..
27 febbraio 2019 10:12
L'acquisto di Traorè alla Fiorentina non è ancora ufficiale per la Lega Calcio. Ecco il motivo
26 febbraio 2019 00:39
"Non mi spaventa il salto alla Fiorentina. Vivo di calcio come i tifosi viola. Pasqual mi ha detto..."
23 febbraio 2019 09:48
Dragowski, esordio ottimo, dà sicurezza alla squadra. Rasmussen e Traorè...
18 febbraio 2019 14:19
Viola-azzurri, Traorè e Ramsussen lasciati in panchina contro il Sassuolo
17 febbraio 2019 14:11
Buso: "Traore' è un colpo da Fiorentina. Quando allenavo la Primavera vi dico chi era il migliore.."
08 febbraio 2019 19:03
Pasqual: "Ho due rimpianti di Firenze. Traorè quando mi ha detto della Fiorentina..."
05 febbraio 2019 12:56
REGINA DEL MERCATO. SPESI 38 MILIONI. ECCOLA LA PAGELLA E IL RIEPILOGO ENTRATE/USCITE
31 gennaio 2019 19:35
Non possiamo comprare campioni? Li facciamo in casa. La strategia della Fiorentina
25 gennaio 2019 10:48
Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..
23 gennaio 2019 21:57
Sconcerti: "Traore' impressionante pensando all'età, anche se il prezzo..Se andiamo in semifinale gradirei.."
17 gennaio 2019 21:21
Bastianelli su Traore': " Firenze è abituata bene coi giovani forti. Corvino ha fatto un colpo alla Liajic"
16 gennaio 2019 23:09
Repubblica, Traorè e Muriel, esborso da 30 milioni di euro. Ecco chi andrà via a fine anno
16 gennaio 2019 14:05
Traorè a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina, si trova a Careggi, dopo...
16 gennaio 2019 10:39
Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece..
15 gennaio 2019 21:38
"Contento per Traorè, è un diavolo. Il mercato fatto adesso andava fatto a giugno scorso..."
15 gennaio 2019 14:39
Corsi: "Fiorentina, Traorè un grande colpo. Vi racconto la trattativa con Corvino..."
15 gennaio 2019 14:29
UFFICIALE, TRAORÈ È DELLA FIORENTINA, ALL'EMPOLI FINO A GIUGNO. IL COMUNICATO
15 gennaio 2019 12:48
Come la Fiorentina ha bruciato Inter e Juventus su Traorè. Venerdi al centro sportivo a Firenze...
15 gennaio 2019 12:38
CdS, Traorè sarà annunciato nelle prossime ore. Per Vlahovic la Fiorentina vuole ancora pensarci
15 gennaio 2019 12:18
Traorè è della Fiorentina, arriverà a giugno. All'Empoli 12 milioni e Vlahovic in prestito. I dettagli
15 gennaio 2019 01:57
Casa Mercato Viola, Traorè a giugno. Adesso a centrocampo...
14 gennaio 2019 21:56
Doppio colpo dall'Empoli, Traorè e Rasmussen a giugno saranno della Fiorentina, i dettagli
14 gennaio 2019 11:09
Per Traorè irrompe la Fiorentina e sorpassa l'Inter. Accordo vicino per giugno. Le cifre
13 gennaio 2019 11:43
DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."
17 dicembre 2018 18:10
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