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Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli

L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato l'operazione di mercato per il centrocampista Traorè Hamed Junior.Il giocatore è stato acquisitato a titolo di prestito biennale con obbli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 20:53
Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli -
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L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato l'operazione di mercato per il centrocampista Traorè Hamed Junior.

Il giocatore è stato acquisitato a titolo di prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli F.C.

Fonte: sassuolocalcio.it

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