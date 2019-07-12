Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli
L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato l'operazione di mercato per il centrocampista Traorè Hamed Junior.Il giocatore è stato acquisitato a titolo di prestito biennale con obbli...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 20:53
L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato l'operazione di mercato per il centrocampista Traorè Hamed Junior.
Il giocatore è stato acquisitato a titolo di prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli F.C.
Fonte: sassuolocalcio.it