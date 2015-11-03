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Notizie Empoli Fc Fiorentina

Andreazzoli su Kouamè: "Grande calciatore, la viola ha fatto un affare. I suoi difetti.."

09 aprile 2020 19:25

Ufficiale: Zurkowski in prestito secco all'Empoli fino a fine stagione. Il comunicato

30 gennaio 2020 14:30

Corsi su Zurkowski: "Sarebbe una bella operazione coi viola. Zurko strutturato sia tecnicamente.."

22 gennaio 2020 13:40

Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli

12 luglio 2019 20:53

La viola vorrebbe riprendere il portiere Terracciano dall'Empoli come vice di Dragowski

30 giugno 2019 10:01

Bigica: "Montella porterà entusiasmo. Eravamo compagni di squadra ad Empoli. Felice di riabbracciarlo.."

13 aprile 2019 22:52

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