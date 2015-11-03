Notizie Empoli Fc Fiorentina

Andreazzoli su Kouamè: "Grande calciatore, la viola ha fatto un affare. I suoi difetti.."
09 aprile 2020 19:25
Ufficiale: Zurkowski in prestito secco all'Empoli fino a fine stagione. Il comunicato
30 gennaio 2020 14:30
Corsi su Zurkowski: "Sarebbe una bella operazione coi viola. Zurko strutturato sia tecnicamente.."
22 gennaio 2020 13:40
Ufficiale: Traorè arriva al Sassuolo in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli
12 luglio 2019 20:53
La viola vorrebbe riprendere il portiere Terracciano dall'Empoli come vice di Dragowski
30 giugno 2019 10:01
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