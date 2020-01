Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, nella giornata di ieri ha confermato la trattativa in fase avanzata, o quantomeno “in evoluzione”, tra la Fiorentina e i cugini in maglia azzurra, cui è in procinto di trasferirsi in prestito Szymon Zurkowski: “Sarebbe una bella operazione per noi. Zurko un ragazzo ben strutturato, sia tecnicamente che fisicamente. Ci darebbe una grande mano nel nostro cammino”.

